Президент «Барселоны» хочет подписать звезду «Манчестер Сити»

Европейские гранды строят планы по усилению своих составов. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на испанское издание Sport, президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет подписать топ-игрока, а именно нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса. Босс каталонского клуба убеждён в том, что Альварес подходит для проекта «сине-гранатовых».

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 24-летнего Хулиана Альвареса в 90 миллионов евро. За «Манчестер Сити» аргентинский форвард провёл 103 официальных матча, в которых записал на свой счёт 36 голов и 18 результативных передач на партнёров.