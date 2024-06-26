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«Челси» принял решение по Мадуэке слухи

26 Июня 2024 • 16:49 Комментировать

Вингер лондонского «Челси» Нони Мадуэке не покинет клуб в летнее трансферное окно.

По сообщениям журналиста Бена Джейкобса, руководство «синих» намерено сохранить 22-летнего футболиста на новый сезон. При этом источник отмечает, что ситуация может измениться, если «Челси» подпишет нового правого вингера.

Ранее сообщалось, что в услугах Мадуэке заинтересованы «Ювентус» и «Ньюкасл».

В прошедшем сезоне Мадуэке принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и записал в свой актив три голевые передачи.

Действующий контракт игрока с «Челси» рассчитан до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 28 миллионов евро.

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