В Англии утвердили дату и время Суперкубка

Футбольная ассоциация Англии утвердила дату и время начала матча Суперкубка страны. В этом году трофей разыграют «Манчестер Сити» (чемпион Премьер-лиги) и «Манчестер Юнайтед» (обладатель Кубка Англии).

Как сообщается на официальном сайте «Манчестер Юнайтед», битва за трофей на «Уэмбли» пройдёт в субботу, 10 августа. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 15:00 по местному времени (17:00 по Москве).

Напомним, что в конце мая в финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл именно «Манчестер Сити» со счётом 2:1. В августе соседи снова сразятся за трофей, открывая новый сезон.