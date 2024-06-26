«Челси» может совершить рекордный трансфер

«Челси» работает над усилением состава команды в летнее трансферное окно. Как сообщает Mail Sport, лондонский клуб рассчитывает подписать нападающего Александра Исака из «Ньюкасла». По данным источника, клубы уже провели переговоры, и «синие» выразили желание видеть 24-летнего шведа в своих рядах.

При этом отмечается, что для подписания Исака «Челси» придётся побить свой рекорд. Трансфер форварда из «Ньюкасла» будет более дорогим, чем 115 миллионов фунтов, которые лондонцы в своё время заплатили за Мойсеса Кайседо.

В сезоне 2023/2024 Александр Исак провёл за «Ньюкасл» 40 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 25 голов и два голевых паса на партнёров.