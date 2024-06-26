Гринвуд может начать предсезонку с «Манчестер Юнайтед»

Будущее нападающего Мэйсона Гринвуда остаётся туманным. «Манчестер Юнайтед», похоже, не намерен сохранять воспитанника в своих рядах, но продавать его задёшево клуб тоже не станет. Словом, трансферная сага с 22-летним футболистом этим летом может затянуться.

Как сообщает Mirror, если «Манчестер Юнайтед» не продаст Гринвуда в ближайшие две недели, то нападающий начнёт предсезонную подготовку с командой.

Ранее слухи связывали Гринвуда с «Лацио», «Ювентусом» и нескольким другими клубами. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 25 миллионов евро.

Напомним, что в сезоне 2023/2024 Мэйсон Гринвуд играл в аренде за «Хетафе».