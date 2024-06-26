«ПСЖ» готов продать Угарте, если получит хорошее предложение

Французский «ПСЖ» открыт к продаже своего опорного полузащитника Мануэля Угарте. По информации от журналиста Фабрицио Романо, парижане могут продать уругвайского футболиста, если получат выгодное предложение.

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Угарте, но официальных предложений английский клуб пока не делал. Прошлым летом Мануэль мог оказаться в другом клубе из АПЛ – лондонском «Челси», но гонку за полузащитником выиграл «ПСЖ».

Угарте провёл 25 матчей в дебютном сезоне за парижан в чемпионате Франции. Уругвайский футболист отметился двумя результативными передачами, но в целом не оправдал ожидания тренерского штаба.