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Звёздный Неймар назвал самого сложного защитника в карьере

26 Июня 2024 • 07:41 Комментировать

Бразильский форвард Неймар, ныне выступающий за саудовский клуб «Аль-Хиляль», назвал самого сложного соперника в своей карьере.

«Кто был самым сложным соперником для меня? Это Тьяго Силва», - передает слова нападающего портал Goal.com.

Напомним, что Неймар с лета прошлого года выступает за саудовский «Аль-Хиляль». Звездный нападающий принял участие всего в пяти матчах минувшего сезона, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами. В начале сезона бразилец получил травму крестообразных связок и до сих пор проходит реабилитацию.

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Тьяго Силва Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги
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