Звёздный Неймар назвал самого сложного защитника в карьере

Бразильский форвард Неймар, ныне выступающий за саудовский клуб «Аль-Хиляль», назвал самого сложного соперника в своей карьере.

«Кто был самым сложным соперником для меня? Это Тьяго Силва», - передает слова нападающего портал Goal.com.

Напомним, что Неймар с лета прошлого года выступает за саудовский «Аль-Хиляль». Звездный нападающий принял участие всего в пяти матчах минувшего сезона, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами. В начале сезона бразилец получил травму крестообразных связок и до сих пор проходит реабилитацию.