«Барселона» пыталась продлить контракт с молодым форвардом, который решил перейти в «Челси»

Нападающий «Барселоны» Марк Гиу отклонил несколько предложений клуб по новому контракту.

18-летний футболист в скором времени должен перебраться в «Челси» – английский пункт активировал пункт отступных в размере 6 млн евро. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, за последнее время «Барселона» неоднократно пыталась заключить с Гиу новый трудовой договор с повышением зарплаты и увеличением суммы отступных, но игрок отвечал отказом. Теперь испанец уверен в своём переходе в «Челси».

Марк Гиу провёл семь матчей за первую команду «сине-гранатовых», записав на своё счёт два забитых мяча.