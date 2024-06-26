Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 3 7
Швейцария 3 5
Венгрия 3 3
Шотландия 3 1
Группа B
Испания 3 9
Италия 3 4
Хорватия 3 2
Албания 3 1
Группа C
Англия 3 5
Дания 3 3
Словения 3 3
Сербия 3 2
Группа D
Австрия 3 6
Франция 3 5
Нидерланды 3 4
Польша 3 1
Группа E
Румыния 2 3
Бельгия 2 3
Словакия 2 3
Украина 2 3
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Милан» и «Челси» обсудили трансфер Лукаку

26 Июня 2024 • 03:22 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
18.08 18:30

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку интересен «Милану».

«Синие» рассчитывают продать бельгийца нынешним летом, а сам футболист хотел бы вновь выступать в Серии А. Как сообщат инсайдер Джанлука ди Марцио, во вторник «Челси» и «Милан» провели встречу, на которой обсуждался возможный трансфер 31-летнего форварда. Кроме того, в ближайшее время представители «россонери» планируют встретиться и с окружением игрока, чтобы согласовать условия сотрудничества.

В числе претендентов на Ромелу Лукаку также фигурирует «Наполи», чей новый главный тренер Антонио Конте очень хотел бы провернуть сделку, однако прежде неаполитанцам необходимо прояснить ситуацию с Виктором Осимхеном.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Наполи Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 26 Июня
02:56
«Челси» и «Тоттенхэм» поспорят за игрока «Байера»
23 Июня
01:09
Кукурелья ответил на вопрос о возвращении в «Барселону» 1
22 Июня
22:56
«Челси» начал переговоры по звезде Лиги 1
20 Июня
05:28
«Лучший после Неймара»: экс-игрок сборной Бразилии оценил талант будущего новичка «Челси»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 «ПСЖ» нашёл замену Мбаппе на Евро-2024 - названо имя нападающего Глава «Реала» Перес принял решение по Лунину В Нидерландах отреагировали на информацию о возвращении Промеса в «Спартак» Назван самый быстрый игрок Евро-2024: Леау занял четвёртое место, Мбаппе лишь восьмой Фернандеш оценил голевую передачу Роналду в матче Евро-2024 Нападающий «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд выбрал клуб на новый сезон «Реал» решил продать нападающего – это не Винисиус и не Родриго «Спартак» принял решение по Промесу «Спартак» хочет купить нападающего с ценником 40 миллионов евро
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Месси: Я не такой, как Роналду «Ювентус» продаст Щесны клубу Роналду за невероятные деньги
Спортивные новости
Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Июня
03:22 · Англия. Премьер-лига
«Милан» и «Челси» обсудили трансфер Лукаку
02:56 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Тоттенхэм» поспорят за игрока «Байера»
25 Июня
20:50 · Англия. Премьер-лига
«Челси» подпишет нападающего «Барселоны» - Романо
16:42 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг подпишет новый контракт с «Манчестер Юнайтед»
15:38 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» ответил на предложение «Манчестер Юнайтед» по Угарте
15:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» интересен игрок «ПСЖ»
14:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не планирует переговоры с де Брёйне 1
13:05 · Англия. Премьер-лига
Джонатан Дэвид находится на радаре у двух лондонских клубов
12:51 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» объявил о продлении контракта с 38-летним Янгом официально
12:50 · Англия. Премьер-лига
Защитник сборной Венгрии интересен трём топ-клубам АПЛ
12:27 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» рассматривает двух кандидатов на усиление атаки
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» близок к трансферу Райи на постоянной основе
11:32 · Англия. Премьер-лига
Гиу вскоре должен стать игроком топ-клуба АПЛ
10:26 · Англия. Премьер-лига
У Гимараэса больше нет суммы отступных в контракте с «Ньюкаслом»
09:37 · Англия. Премьер-лига
Санчо может оказаться в испанском гранде
Все новости
Рекомендуем