«Милан» и «Челси» обсудили трансфер Лукаку

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку интересен «Милану».

«Синие» рассчитывают продать бельгийца нынешним летом, а сам футболист хотел бы вновь выступать в Серии А. Как сообщат инсайдер Джанлука ди Марцио, во вторник «Челси» и «Милан» провели встречу, на которой обсуждался возможный трансфер 31-летнего форварда. Кроме того, в ближайшее время представители «россонери» планируют встретиться и с окружением игрока, чтобы согласовать условия сотрудничества.

В числе претендентов на Ромелу Лукаку также фигурирует «Наполи», чей новый главный тренер Антонио Конте очень хотел бы провернуть сделку, однако прежде неаполитанцам необходимо прояснить ситуацию с Виктором Осимхеном.