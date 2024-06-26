«Челси» и «Тоттенхэм» поспорят за игрока «Байера»

Центральный защитник «Байера» Пьеро Инкапье интересен грандам Английской премьер-лиги.

Эквадорец далеко не всегда выходил в стартовом составе «фармацевтов» в грандиозном для команды прошедшем сезоне, но спрос на него всё равно велик. Согласно сообщениям SportBild, в числе клубов, претендующих на 22-летнего футболиста, фигурируют лондонские «Челси» и «Тоттенхэм».

Пьеро Инкапье принял участие в 43 матчах «Байера» в минувшей кампании, записав на свой счёт по одному забитому мячу и результативной передаче. Стоимость центрбека, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 40 млн евро.