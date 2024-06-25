«Челси» подпишет нападающего «Барселоны» - Романо

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо написал в социальных сетях о том, что нападающий Марк Гиу переходит из «Барселоны» в «Челси». По данным Романо, лондонский клуб уже проинформировал каталонцев о плане активировать опцию выкупа Гиу за 6 миллионов евро.

18-летний Марк Гиу провёл за первую команду «Барселоны» семь матчей. В них молодой нападающий записал на свой счёт два гола.

Напомним, что «Челси» прошлый чемпионат Англии завершил на шестой позиции в турнирной таблице. В следующем сезоне «пенсионеры» будут представлять Премьер-лигу в Лиге конференций.