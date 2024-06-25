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Тен Хаг подпишет новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

25 Июня 2024 • 16:42 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подпишет новый контракт с клубом. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, клуб почти согласовал сделку с нидерландским специалистом.

Отмечается, что на этой неделе агенты обсудят оставшиеся детали для окончательного закрытия вопроса.

Ранее появлялась информация о том, что в тренерский штаб тен Хага в «Манчестер Юнайтед» войдёт Руд ван Нистелрой.

Добавим, что действующий контракт Эрика тен Хага с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2025 года. Прошлый чемпионат Англии команда завершила на восьмой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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