Тен Хаг подпишет новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подпишет новый контракт с клубом. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, клуб почти согласовал сделку с нидерландским специалистом.

Отмечается, что на этой неделе агенты обсудят оставшиеся детали для окончательного закрытия вопроса.

Ранее появлялась информация о том, что в тренерский штаб тен Хага в «Манчестер Юнайтед» войдёт Руд ван Нистелрой.

Добавим, что действующий контракт Эрика тен Хага с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2025 года. Прошлый чемпионат Англии команда завершила на восьмой позиции в турнирной таблице.