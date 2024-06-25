«ПСЖ» ответил на предложение «Манчестер Юнайтед» по Угарте

Полузащитник «ПСЖ» Мануэль Угарте оказался на радаре «Манчестер Юнайтед». Как сообщает на своих страницах L’Equipe, «красные дьяволы» уже успели сделать парижанам предложение по 23-летнему уругвайцу. Впрочем, «ПСЖ» отклонил это предложение, посчитав сумму недостаточной.

«Манчестер Юнайтед» ещё не отказался от Угарте, и в скором времени может последовать ещё одно предложение.

В сезоне 2023/2024 Мануэль Угарте провёл 38 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 45 миллионов евро.