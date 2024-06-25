«Манчестер Юнайтед» интересен игрок «ПСЖ»

«Манчестер Юнайтед» изучает трансферный рынок, думая об усилении состава команды. Как сообщает Sky Sports News, «красным дьяволам» интересен полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Мануэль Угарте. Очевидно, манкунианцы попробуют подписать 23-летнего игрока этим летом.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего Угарте в 45 миллионов евро. После трансфера прошлым летом уругваец провёл за «ПСЖ» 37 матчей, в которых отдал три результативных паса на партнёров.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» завершил последний чемпионат Англии на восьмой позиции в турнирной таблице.