«Манчестер Сити» не планирует переговоры с де Брёйне

Будущее полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне остаётся обсуждаемым. Действующий контракт бельгийского футболиста рассчитан до середины 2025 года. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Сэма Ли, в ближайшее время вступать в переговоры с де Брёйне о продлении соглашения «горожане» не планируют.

За «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне выступает с конца лета 2015 года. С тех пор бельгиец провёл за «горожан» 382 матча, в которых записал на свой счёт 102 гола и 170 голевых передач на партнёров.

Ранее сам 32-летний де Брёйне допускал возможность перехода в саудовский клуб на каком-то этапе.