Джонатан Дэвид находится на радаре у двух лондонских клубов

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид интересен двум лондонским клубам. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, канадец находится на радаре у «Челси» и «Вест Хэма».

Источник сообщает, что сумма трансфера оценивается в 20-25 миллионов евро, так как у форварда через год истекает контракт с «Лиллем». В последние дни «Челси» наводил справки по Дэвиду, поэтому вполне вероятно, что «синие» вскоре сделают официальное предложение.

Дэвид забил 71 гол за 4 сезона в чемпионате Франции в составе «Лилля». В последнем сезоне 24-летний Джонатан записал на свой актив 19 голов и 4 результативные передачи в Лиге 1.