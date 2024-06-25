«Эвертон» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с защитником Эшли Янгом. 38-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до середины 2025 года.

За «Эвертон» Янг выступает с прошлого лета. С тех пор опытный футболист провёл 34 официальных матча, в которых забил один гол.

Отметим, что ранее Эшли Янг поиграл за такие клубы, как «Астон Вилла», «Интер», «Манчестер Юнайтед» и «Уотфорд».

Добавим, что прошлый чемпионат Англии «Эвертон» завершил на 15-й позиции в турнирной таблице. В следующем сезоне «ириски» будут стараться выступить лучше.