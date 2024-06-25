Защитник сборной Венгрии интересен трём топ-клубам АПЛ

Защитник сборной Венгрии входит в сферу интересов трёх клубов Английской премьер-лиги. Речь идёт о Милоше Керкезе, который хорошо проявил себя в составе «Борнмута» в прошлом сезоне.

По информации от Caught Offside, венгерский футболист интересен лондонскому «Челси», «Арсеналу» и «Манчестер Юнайтед». Пока неизвестно, какая именно команда является фаворитом в гонке за трансфером фуллбека.

20-летний Керкез перебрался в «Борнмут» прошлым летом из «АЗ Алкмаара». «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость молодого футболиста в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Милош отметился одним ассистом в 28 матчах чемпионата Англии.