«Арсенал» рассматривает двух кандидатов на усиление атаки

Лондонский «Арсенал» намерен пригласить нового футболиста на фланг атаки. По информации от Gunner Blog, основными претендентами для руководства «канониров» являются Нико Уильямс из «Атлетика» Бильбао и Педру Нету из «Вулверхэмптона».

Несмотря на интерес «Арсенала» к перечисленным футболистом, обе сделки выглядят сложными. «Канониров» смущает травматичность Нету, а в случае с Уильямсом, сумма отступных в размере 58 миллионов евро должна быть уплачена одним траншем.

Отметим, что к Нету и Уильямсу проявляют интерес и другие топ-клубы. Ранее «Арсенал» также хотел приобрести футболиста на позицию нападающего.