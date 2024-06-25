«Арсенал» близок к трансферу Райи на постоянной основе

Лондонский «Арсенал» близок к тому, чтобы на постоянной основе оформить трансфер голкипера Давида Райи, который в прошлом сезоне выступал за команду Микеля Артеты на правах аренды из «Брентфорда».

По информации от Gunner Blog, стороны уже согласовали между собой сделку, но официальное объявление ожидается после Евро-2024, где Райя находится в расположении сборной Испании.

Райя был основным голкипером «Арсенала» в прошлом сезоне. Испанский вратарь вытеснил из стартового состава Аарона Ремсдейла, который в это трансферное окно хочет перейти в другой клуб и получать регулярную игровую практику.