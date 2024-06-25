Гиу вскоре должен стать игроком топ-клуба АПЛ

Нападающий каталонской «Барселоны» Марк Гиу вскоре должен стать футболистом топ-клуба из Английской премьер-лиги. Журналист Луис Рохо утверждает, что 18-летний испанец вскоре подпишет контракт с лондонским «Челси».

Источник сообщает, что «Челси» согласился заплатить за Гиу сумму отступных в размере 6 миллионов евро. «Пенсионеры» также утроили Марку зарплату, которую футболист получает в «Барселоне» по действующему контракту.

Напомним, Гиу в прошлом сезоне успел провести три матча за «сине-гранатовых» в чемпионате Испании. В дебютной игре Марк отметился голом после выхода на замену в ворота «Атлетика» Бильбао.