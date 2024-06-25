У Гимараэса больше нет суммы отступных в контракте с «Ньюкаслом»

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс больше не имеет в своём контракте сумму отступных в размере 130 миллионов евро. Опция истекла сегодня в полночь, ни один клуб не успел ею воспользоваться.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что теперь «Ньюкасл» сам может распоряжаться будущим футболиста. Ранее ходили слухи о том, что Гимараэс хочет покинуть «Ньюкасл» и выступать за команду, которая в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов.

В услугах Гимараэса были заинтересованы такие клубы, как лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити». Полузащитник также был связан с каталонской «Барселоной», у которой нет денег на трансфер 26-летнего бразильца.