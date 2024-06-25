«Манчестер Юнайтед» нацелился на звёздного нападающего, игравшего в «Барселоне»

«Манчестер Юнайтед» подыскивает усиление в атакующую линию команды. Как сообщается на страницах портала Todofichajes, в поле зрения «красных дьяволов» попал португальский форвард Жоау Фелиш.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий играл на правах аренды за «Барселону». Он принял участие в 30 поединках Ла Лиги, отметившись семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Полноценный контракт Фелиша принадлежит мадридскому «Атлетико».

«Матрасники» готовы расстаться с нападающим, если за него предложат 50 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» провально выступил в минувшем сезоне АПЛ, заняв восьмое место.