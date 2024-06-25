Санчо может оказаться в испанском гранде

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо может продолжить карьеру в испанском гранде. По информации от издания Sport, если манкунианцы не смогут продать игрока на постоянной основе, ему вновь придётся уйти в аренду. Каталонская «Барселона» была бы не против оформить подобную сделку.

Отметим, что проблемой для «сине-гранатовых» является финансовое положение, которое на позволяет платить Санчо большую зарплату. Тем не менее, Джедон может пойти на сокращение зарплаты ради трансфера в команду Ханса-Дитера Флика.

Напомним, вторую половину прошлой кампании Санчо провёл на правах аренды за дортмундскую «Боруссию».