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Назван лучший судья в истории футбола: Уэбб занял второе место, Клаттенбург - пятый

25 Июня 2024 • 09:04 Комментировать

Аналитики портала Give me Sport представили рейтинг лучших судей в истории футбола. Первое место в этом списке занял знаменитый итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина.

На второй строчке расположился представитель Англии Ховард Уэбб. Тройку лучших замкнул итальянец Никола Риццоли. Немец Маркус Мерк стал четвертым, а британец Марк Клаттенбург занял пятое место.

В десятку лучших арбитров в истории также попали: Ким Милтон Нильсен (Дания), Марк Хелси (Англия), Шандор Пуль (Венгрия), Виктор Кашшаи (Венгрия) и Педро Проэнса (Португалия).

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Евро-Футбол.Ру,
Ховард Уэбб Пьерлуиджи Коллина Марк Клаттенбург ещё теги
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