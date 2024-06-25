Назван лучший судья в истории футбола: Уэбб занял второе место, Клаттенбург - пятый

Аналитики портала Give me Sport представили рейтинг лучших судей в истории футбола. Первое место в этом списке занял знаменитый итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина.

На второй строчке расположился представитель Англии Ховард Уэбб. Тройку лучших замкнул итальянец Никола Риццоли. Немец Маркус Мерк стал четвертым, а британец Марк Клаттенбург занял пятое место.

В десятку лучших арбитров в истории также попали: Ким Милтон Нильсен (Дания), Марк Хелси (Англия), Шандор Пуль (Венгрия), Виктор Кашшаи (Венгрия) и Педро Проэнса (Португалия).

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