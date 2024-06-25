«Арсенал» начал переговоры с нападающим - названо имя

Лондонский «Арсенал» начал переговоры о трансфере центрфорварда «Штутгарта» Серу Гирасси. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

Главным конкурентом «канониров» в споре за игрока является дортмундская «Боруссия». Представители «шмелей» уведомили агента Гирасси, что нападающий является приоритетной целью клуба в летнее трансферное окно.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги форвард провел 28 поединков, отметившись 28 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Срок действующего контракта Гирасси со «Штутгартом» истекает летом 2026 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.