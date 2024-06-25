Названа сумма отступных в контракте Кудуса, на которого претендуют топ-клубы

Стало известно, за какую сумму желающие смогут приобрести у «Вест Хэма» атакующего полузащитника Мохамеда Кудуса.

23-летний футболист успешно провёл свой дебютный сезон в Англии после перехода из амстердамского «Аякса», чем привлёк к себе интерес со стороны грандов европейского футбола. Как информирует инсайдер Флориан Плеттенберг, отступные в договоре Кудуса с «Вест Хэмом» составляют 85 млн фунтов стерлингов (около 100 млн евро), причём этот пункт уже вступил в силу. Ранее предполагалось, что опция будет актуальна лишь со следующего лета.

Интерес к Мохамеду Кудусу приписывался «Ливерпулю» и другим топ-клубам Премьер-лиги. В прошедшей кампании ганец записал себе в актив 18 забитых голов и семь ассистов в 48 матчах за «молотобойцев».