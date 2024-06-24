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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два гранда АПЛ поспорят с «ПСЖ» за игрока сборной Нидерландов слухи

24 Июня 2024 • 23:11 Комментировать
ПСВ
...
Фейеноорд
04.08 19:00

Правый защитник «Фейеноорда» Лютсхарел Гертрейда интересен европейским топ-клубам.

Основным претендентом на 23-летнего футболиста считается «ПСЖ», уже начавший с ним переговоры. Тем не менее, по сведениям FootMercato, парижанам будет непросто провернуть сделку – придётся выдержать конкуренцию со стороны «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», которым также интересен нидерландец. Сам игрок не намерен принимать никаких решений по своему будущему до завершения Евро-2024.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лютсхарела Гертрейды в 32 млн евро. На чемпионате Европы защитник успел принять участие в одном матче сборной Нидерландов, выйдя на замену в концовке встречи с Францией (0:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Фейеноорд ПСЖ сборная Нидерландов трансферы футбола - лето 2024 Лютсхарел Гертрейда ещё теги

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