Тен Хаг попросил «Манчестер Юнайтед» навести справки по топ-игроку – известно имя

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг попросил клуб навести справки по нападающему. Речь идёт о Пауло Дибале из «Ромы». В действующем контракте 30-летнего Дибалы прописана опция выкупа всего лишь за 12 миллионов евро. Реализовать эту опцию иностранные клубы могут до конца июля.

Интерес к Дибале проявляет ряд топовых клубов, и последним, кто запрашивал информацию, был как раз «Манчестер Юнайтед». Об это на своих страницах пишет издание Il Messaggero.

В сезоне 2023/2024 Пауло Дибала провёл 39 официальных матчей, в которых забил 16 голов и отдал 10 голевых передач на партнёров.