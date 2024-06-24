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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«ПСЖ» Сафонова может подписать игрока сборной Украины

24 Июня 2024 • 19:00 Комментировать

В России теперь будут внимательнее следить за «ПСЖ». В клубе больше нет таких звёзд, как Лионель Месси, Неймар или Килиан Мбаппе, зато есть российский вратарь Матвей Сафонов. Недавно гранд Лиги 1 объявил о переходе футболиста из «Краснодара»

Теперь «ПСЖ» работает по другим задачам на летнем трансферном рынке. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Криса Маккенну, парижанам интересен защитник «Борнмута» Илья Забарный.

21-летний Забарный оценивается порталом Transfermarkt в 32 миллиона евро, его контракт с «Борнмутом» рассчитан до середины 2028 года. В настоящий момент защитник находится в расположении сборной Украины на Евро-2024.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Борнмут Матвей Сафонов Илья Забарный трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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