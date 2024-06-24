Артета выбрал новичка для «Арсенала» и даже связался с ним

«Арсенал» до последнего тура боролся за чемпионский титул Премьер-лиги, но в итоге всё-таки финишировал вторым. Летом лондонцы настроены усилить свой состав, чтобы в следующем сезоне выступить лучше.

Как сообщает испанский Sport, главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет видеть в своей команде своего тёзку – полузащитника Микеля Мерино из «Реал Сосьедада». По данным источника, Артета даже связывался с 28-летним игроком и сообщил о сильном желании привести его в клуб.

Мерино считает вариант с «Арсеналом» привлекательным, но существенного прогресса в этой сделка пока нет.

Портал Transfermarkt оценивает Микеля Мерино в 50 миллионов евро.