«Ньюкасл» отказался от Калверта-Льюина

Нападающий Доминик Калверт-Льюин больше не входит в сферу интересов «Ньюкасла». Как сообщает в социальных сетях журналист Кит Дауни, «сороки» вели переговоры по 27-летнему футболисту, но в какой-то момент они были свёрнуты.

Доминик Калверт-Льюин оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 27 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 нападающий провёл 38 матчей, в которых записал на свой счёт восемь голов и три результативных паса на партнёров.

Добавим, что «Ньюкасл» завершил прошлый чемпионат Англии на седьмой позиции. В следующем сезоне команда Эдди Хау в еврокубках выступать не будет.