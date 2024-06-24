Харрисон продолжит выступать за «Эвертон»

27-летний полузащитник Джек Харрисон продолжит играть за клуб АПЛ, ливерпульский «Эвертон» в грядущем футбольном сезоне. Такой новостью делится в соцсети инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, это снова будет аренда без права выкупа игрока. Напомним, что в минувшем сезоне Харрисон выступал за «ирисок», в составе клуба он сыграл в 35 матчах, забил четыре гола и оформил три ассиста.

С «Лидсом» англичанина связывает долгосрочный контракт. Рассчитан он до середины лета 2028 года. На постоянном контракте в клубе игрок полузащиты с лета 2021 года. «Эвертон» по итогу сезона АПЛ избежал понижения в классе.