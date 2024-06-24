«Манчестер Юнайтед» отказался продавать своего вингера Мэйсона Гринвуда в «Лацио». Об этом сообщает известный журналист Экрем Конур.

При этом источник отмечает, что переговоры между сторонами продолжаются.

Ранее сообщалось, что «Лацио» предложил «красным дьяволам» 35,5 миллионов евро за 22-летнего футболиста. По данным СМИ, «Манчестер Юнайтед» не хочет отпускать Гринвуда менее чем за 47,3 миллиона евро.

Минувший сезон вингер провел в аренде в испанском «Хетафе». За это время он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил десять голов и записал на свой счет шесть голевых передач.