Вингер «Атлетика» Нико Уильямс не перейдёт в лондонский «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, «синие» не хотят платить за 21-летнего испанца 58 миллионов евро, ведь большую часть этой суммы нужно отдать сразу.

Утверждается, что еще одна причина — большой оклад Уильямса в «Атлетике». «Челси» не хочет тратить столько денег на футболиста атаки, забившего всего пять голов в минувшем розыгрыше испанской Ла Лиги.

Трудовой договор Нико Уильямса с коллективом из Бильбао рассчитан до середины 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 млн евро.