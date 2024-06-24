«Лацио» готовится к переговорам с «Манчестер Юнайтед» по Гринвуду

Нападающий Мэйсон Гринвуд может продолжить карьеру в Италии. Слухи продолжают связывать 22-летнего футболиста с «Лацио». Как сообщает известный журналист Джанлука ди Марцио, римский клуб готовится к началу переговоров.

Ожидается, что переговоры будут непростыми. Дело в том, что «Манчестер Юнайтед» будет запрашивать за Гринвуда около 30 миллионов евро. Такой ценник в «Лацио» считают завышенным.

Как известно, в сезоне 2023/2024 Мэйсон Гринвуд на правах аренды выступал за испанский «Хетафе». В 36 матчах за этот клуб нападающий записал на свой счёт 10 голов и 6 результативных передач на партнёров.