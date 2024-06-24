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«Лацио» готовится к переговорам с «Манчестер Юнайтед» по Гринвуду

24 Июня 2024 • 16:28 Комментировать

Нападающий Мэйсон Гринвуд может продолжить карьеру в Италии. Слухи продолжают связывать 22-летнего футболиста с «Лацио». Как сообщает известный журналист Джанлука ди Марцио, римский клуб готовится к началу переговоров.

Ожидается, что переговоры будут непростыми. Дело в том, что «Манчестер Юнайтед» будет запрашивать за Гринвуда около 30 миллионов евро. Такой ценник в «Лацио» считают завышенным.

Как известно, в сезоне 2023/2024 Мэйсон Гринвуд на правах аренды выступал за испанский «Хетафе». В 36 матчах за этот клуб нападающий записал на свой счёт 10 голов и 6 результативных передач на партнёров.

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Лацио Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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