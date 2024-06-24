Всё идёт к тому, что Руд ван Нистелрой вернётся в «Манчестер Юнайтед», за который в своё время выступал как футболист. 47-летний тренер войдёт в штаб Эрика тен Хага.

Как сообщает нидерландское издание AD, в настоящий момент ван Нистелрой ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед». Обе стороны полны энтузиазма, поэтому возвращение нидерландца на «Олд Траффорд» должно состояться.

Как игрок Руд ван Нистелрой выступал за «Манчестер Юнайтед» в 2001-2006 годах. За это время нападающий провёл 219 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 150 голов и 30 результативных передач на партнёров.