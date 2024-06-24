Опция выкупа в контракте Гимараэса заканчивает действовать в полночь

Полузащитник «Ньюкасла» и сборной Бразилии Бруно Гимараэс регулярно становится героем трансферных слухов. В прессе много писали о том, что выкупить 26-летнего футболиста у «сорок» можно за 100 миллионов фунтов – такая опция прописана в контракте Бруно.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, опция выкупа в контракте Гимараэса перестаёт действовать в понедельник в 23:59 по британскому времени. Словом, у других клубов остаются считанные часы для реализации этой опции.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Бруно Гимараэса в 85 миллионов евро.