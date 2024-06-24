Неймар высказался о трансфере Эстевао Виллиана в «Челси»

Нападающий сборной Бразилии Неймар высказался о трансфере Эстевано Виллиана из «Палмейрас» в лондонский «Челси». Напомним, общий пакет сделки с учётом бонусов может обойтись англичанам примерно в 60 миллионов евро.

«Я думаю, что Эстевао – это большой талант, который появился в бразильском футболе. Я думаю, он будет гением», – цитирует нападающего «Аль-Хиляля» Brasil Football.

Эстевао Виллиан уже подписал контракт с «Челси», но сможет присоединиться к команде только следующим летом, когда футболисту исполнится 18 лет. Ранее в услугах бразильца были заинтересованы мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал».