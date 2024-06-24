Звезда «Манчестер Сити» Силва может уйти в другой суперклуб

Звездный полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Сити» Бернарду Силва может сменить Английскую премьер-лигу на немецкую Бундеслигу.

Как сообщается в аккаунте deadlinedaylive, в подписании хавбека заинтересована мюнхенская «Бавария». Сумма потенциальной сделки оценивается в 60 миллионов евро. Трудовое соглашение Бернарду с «горожанами» истекает в середине 2026 года.

В минувшем сезоне АПЛ 29-летний полузащитник провел 33 встречи, отметившись шестью забитыми мячами и девятью голевыми передачами. В настоящий момент Силва вместе со сборной Португалии выступает на Евро-2024.