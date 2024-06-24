«Боруссия» Дортмунд хочет пригласить полузащитника из Чемпионшипа

«Боруссия» Дортмунд нацелилась на полузащитника, который выступает во втором дивизионе Англии. Речь идёт об Арчи Грэе из «Лидса». Молодой хавбек является трансферной целью многих клубов из Премьер-лиги.

По информации от Sport Witness, руководство дортмундской «Боруссии» надеется убедить футболиста в трансфере. Ранее сообщалось, что «Лидс» запрашивает за Арчи сумму компенсации в размере 60 миллионов евро.

18-летний полузащитник отметился голом и двумя ассистами в своём последнем сезоне за «Лидс». Ранее «Боруссия» Дортмунд выкупила из Чемпионшипа Джуда Беллингема, а в 2023 году продала англичанина в мадридский «Реал» за 103 миллиона евро.