Месси отметил негативное влияние Гвардиолы на футбол

Звёздный нападающий Лионель Месси высказался о влиянии Хосепа Гвардиолы на систему подготовки футболистов. По словам аргентинца, стиль Гвардиолы имел и минусы, ведь даже детские команды стали хотеть играть именно так.

«Всех немного запутало время Гвардиолы. Все стали хотеть, чтобы их команды играли именно так. Даже 6-7-летним стали говорить, что нужно играть быстро, в два касания. Но я думаю, что нельзя лишать молодых ребят непосредственности», - слова Месси приводит Mundo Deportivo.

Напомним, что Лионель Месси выступал под руководством Хосепа Гвардиолы в «Барселоне». За тот период команда выиграла много трофеев. В настоящий момент Месси играет за «Интер Майами», а Гвардиола тренирует «Манчестер Сити».