Нападающий Луис Диас может сменить один топ-клуб на другой, перебравшись из «Ливерпуля» в «Барселону». При этом, как сообщает TodoFichajes, трансфер 27-летнего колумбийца будет возможен только при одном условии – если каталонцы продадут Рафинью. «Сине-гранатовые» планируют выручить за бразильца в районе 90 миллионов евро.

Диас хотел бы провести переговоры с «Барселоной», но «Ливерпуль» будет готов отпустить форварда только при получении 75 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Луис Диас провёл 51 матч, в которых записал на свой счёт 13 голов и пять результативных передач на партнёров.