Гиу в ближайшее время может официально попрощаться с «Барселоной»

Нападающий каталонской «Барселоны» Марк Гиу в ближайшее время может официально попрощаться со своей командой. По информации от AS, испанец близок к уходу из стана «сине-гранатовых».

Отметим, что в контракте нападающего прописана сумма отступных в размере 6 миллионов евро. Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» готов заплатить за испанца требуемые деньги. Также в гонке участвует мюнхенская «Бавария».

Гиу в минувшем розыгрыше чемпионата Испании отметился дебютным голом за «Барселоны» после выхода на замену в первом же матче за команду. 18-летний испанец провёл всего 3 поединка в Ла Лиге.