Гросс ещё не определился с будущим

Полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс пока не определился со своим будущим. По информации от журналиста Фабрицио Романо, у немца на столе лежит предложение по продлению контракта с «чайками». Действующее соглашение немца с командой истекает следующим летом.

Отметим, что в услугах Гросса заинтересованы два немецких клуба. Речь идёт о франкфуртском «Айнтрахте» и дортмундской «Боруссии». Если футболист примет решение уйти этим летом, эти клубы сделают всё возможное для оформления трансфера.

В последнем розыгрыше Английской премьер-лиги Гросс отметился 4 голами и 10 результативными передачами. «Трансфермаркт» оценивает игрока в 8 миллионов евро.