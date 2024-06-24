У какой из команд Премьер-лиги самый тяжелый старт сезона-2024/25

В рамках Премьер-лиги всем придётся сыграть со всеми. И всё же многое зависит от последовательности и момента проведения матча. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, у кого из английских топ-клубов самый сложный календарь.

У «Арсенала» сложнейший старт

Если взглянуть на расписание стартовых туров, то болельщики «Арсенала» вправе взвыть. Во втором туре команду ждёт выезд в гости к «Астон Вилле», но это ещё цветочки. В четвёртом туре сразу после паузы на матчи сборных предстоит дерби с «Тоттенхэмом», через пару дней – старт в Лиге чемпионов, после чего намечен гостевой матч с «Манчестер Сити».

«Горожане» тоже вряд ли в восторге от своего старта. В первом туре предстоит играть с «Челси», а сразу после «Арсенала» их ждёт поединок с «Ньюкаслом». Интересно, что у «Тоттенхэма» график похожий, только их ждут «сороки» как раз перед встречей с «канонирами».

Зато календарь дарит Арне Слоту спокойно войти в работу в «Ливерпуле». За первые семь туров у мерсисайдцев будет только один топ-соперник, и то речь идёт о многострадальном «МЮ».

В октябре-ноябре испытания жду «Челси» и «Ливерпуль»

«Челси» в первом туре стартует против «Манчестер Сити», но потом будет иметь 6 матчей подряд, чтобы выдохнуть. После этого Энцо Мареску ждут испытания: «Ливерпуль» и «МЮ» в гостях, а между ними дома игра с «Ньюкаслом». Арне Слоту тоже после стартового затишья надо будет показывать всё лучшее в спаренных матчах с «Челси» и «Арсеналом».

У «МЮ» вторая пятёрка матчей выглядит тоже опасно: «Тоттенхэм» и «Астон Вилла» подряд, а после передышки в два тура – и «Челси». И всё же стартовые 10 туров, пожалуй, будут самыми сложными для «Арсенала». Уже в девятом туре предстоит игра с «Ливерпулем» (то есть «канониры» успеют на этом отрезке сыграть со всеми соперниками из топ-5 прошлого сезона), а затем ещё будет и «Ньюкасл».

Боксинг-дэй – проблемы для «МЮ»

Традиционно важное значение в Англию имеют туры на стыке двух календарных годов, когда проводится много матчей. В этом году это будет время испытаний для «МЮ». «Манкунианцев» в этот отрезок ждут домашняя встреча с «Ньюкаслом» и выезд к «Ливерпулю». «Сороки» тоже могут быть недовольны, так как перед поездкой на «Олд Траффорд» им предстоит игра с «Астон Виллой», а затем они отправятся в гости к «Тоттенхэму».

В остальном боксинг-дэй не будет баловать топ-матчами, что даже слегка расстраивает.

Концовка за «Сити»

«Манчестер Сити» в последние годы приучил, что ударно проводит концовку сезона, когда и завоёвывает чемпионство. В стартующем сезоне у подопечных Хосепа Гвардиолы тоже идеальный календарь на финише. В последних десяти турах команду из серьёзных соперников ждёт лишь «МЮ» в гостях и «Астон Вилла» дома. В общем, чтобы опередить «горожан» конкурентам надо иметь запас очков.

«Арсеналу», например, на дистанции в 10 последних матчей предстоят игры с «Челси», «Ливерпулем» и «Ньюкаслом», причём последние двое соперников придутся на три последних тура. Именно у «синих» и будет самый сложный финиш. Кроме «канониров» их ждут «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «МЮ». Немногим проще будет и мерсисайдцам. Тут и «Астон Вила», и дерби с «Эвертоном», а игра с «Челси» будет в промежутке разборок с лондонскими командами: чуть раньше будет «Тоттенхэм», а затем и «Арсенал».

Календарь за «Сити»

Наверное, в целом «Манчестер Сити» может быть доволен календарём. У «горожан» будет спокойный боксинг-дэй, довольно простой финиш. Разве что на старте сезона могут быть небольшие проблемы.

«Арсеналу» крайне важно удачно стартовать. Если получится в начале турнира не растерять много очков, то потом будет намного проще претендовать на самые высокие места.

Сложнее всего придётся «Челси». Команда готовится к новой перестройке. При этом у лондонцев сложный старт сезона и тяжёлый финиш. В этой ситуации есть серьёзные риски, что итоговое место в таблице может не устроить нынешних взбалмошных владельцев клуба.

Фото: Globallookpress.com

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Роман Андреев