«Брайтон» заинтересован в трансфере полузащитника «Фейеноорда»

Английский «Брайтон» положил глаз на полузащитника роттердамского «Фейеноорда». «Чайки» интересуются Матсом Виффером, за которого нидерландский клуб требует 35 миллионов евро компенсации.

Отметим, что Виффер ранее находился в списке интересов у каталонской «Барселоны», но «сине-гранатовые» не смогли оформить трансфер нидерландского полузащитника из-за финансовых проблем.

В последнем розыгрыше чемпионата Нидерландов Виффер отметился 5 голами и 3 результативными передачами. 24-летний футболист к сегодняшнему дню успел провести 7 официальных матчей за свою национальную сборную.