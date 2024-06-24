«Челси» работает над трансферами двух форвардов

Лондонский «Челси» ведёт работу по трансферу двух нападающих. «Синие» хотят приобрести как Марка Гиу из каталонской «Барселоны», так и Джонатана Дэвида из французского «Лилля». Об этом сообщает журналист Низар Кинселла.

По информации от источника, «Челси» намерен заплатить отступные в размере 6 миллионов евро за Гиу. Что касается Джонатана Дэвида, сделка оценивается в 30 миллионов евро, но за футболиста есть большая конкуренция.

Напомним, «синие» ищут нового нападающего, который в следующем сезоне составит конкуренцию Николасу Джексону. Сенегалец в своём первом сезоне забил 14 голов в Английской премьер-лиге.