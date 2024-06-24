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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» работает над трансферами двух форвардов

24 Июня 2024 • 10:27 Комментировать

Лондонский «Челси» ведёт работу по трансферу двух нападающих. «Синие» хотят приобрести как Марка Гиу из каталонской «Барселоны», так и Джонатана Дэвида из французского «Лилля». Об этом сообщает журналист Низар Кинселла.

По информации от источника, «Челси» намерен заплатить отступные в размере 6 миллионов евро за Гиу. Что касается Джонатана Дэвида, сделка оценивается в 30 миллионов евро, но за футболиста есть большая конкуренция.

Напомним, «синие» ищут нового нападающего, который в следующем сезоне составит конкуренцию Николасу Джексону. Сенегалец в своём первом сезоне забил 14 голов в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лилль Джонатан Дэвид трансферы футбола - лето 2024 Марк Гиу ещё теги
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