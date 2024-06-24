«Арсенал» может расстаться с одним из игроков атаки, если пригласит Нико Уильямса

Лондонский «Арсенал» может расстаться с одним из своих атакующих футболистов, если провернёт трансфер нападающего «Атлетика» Бильбао. По информации от Daily Express, главный тренер Микель Артета хочет пригласить 21-летнего Нико Уильямса.

Отметим, что молодой футболист требует очень большую зарплату, поэтому «Арсенал» может продать одного из своих игроков атаки для разгружения ведомости. В гонке за Уильямсом также участвуют «Ливерпуль», «Челси» и каталонская «Барселона».

Напомним, Уильямс отметился 5 голами и 11 результативными передачами в последнем розыгрыше Ла Лиги. У игрока в контракте прописана сумма отступных в размере 58 миллионов евро.