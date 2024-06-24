Дзола: «Челси» лишился игроков, которые были душой команды»

«Клуб подписал много молодежи и расстался с рядом опытных футболистов, таких как Хаверц, Ковачич и Жоржиньо. «Челси» лишился игроков, которые были душой команды. Почеттино хорошо выполнял свою работу, механизм начал работать. Для меня было удивлением, что его уволили. Не знаю, в чем причина, но я расстроен», - передает слова итальянца The Sun.